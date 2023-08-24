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Названа причина срыва перехода Бернарду Силвы в «ПСЖ»

24 Августа 2023 • 09:01 Комментировать

Названа причина, почему не был оформлен переход португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы во французский «ПСЖ».

По сведениям портала Goal.com, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола был категорически против ухода футболиста. Специалист наложил вето на продажу Силвы после трансфера алжирца Рияда Мареза в Саудовскую Аравию.

Бернарду играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. Ранее было объявлено, что полузащитник заключил с клубом новый трудовой договор.

В составе «горожан» Силва провел 308 поединков, в которых отметился 55 забитыми мячами и 59 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва
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