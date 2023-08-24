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Гвардиола почтил память Маццоне, надев на пресс-конференции футболку «Брешии»

24 Августа 2023 • 05:26 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что на прошлой неделе ушел в мир иной знаменитый итальянский тренер Карло Маццоне - специалист по малым командам, одной из которых в его карьере была «Брешия». И совпало это с пребыванием в этом клубе Хосепа Гвардиолы, который в 2001 году решил покинуть кризисную «Барселону» и ушел в итальянкую «Брешию».

Поэтому для лучшего тренера Европы смерть Маццоне была личной потерей, и он почтил память бывшего наставника, надев футболку, в которой выступал за «Брешию», на пресс-конференцию после матча с «Ньюкаслом» в рамках второго тура начавшегося английского чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Карло Маццоне
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