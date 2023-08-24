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Салах обошёл Джеррарда по количеству голов за «Ливерпуль»

24 Августа 2023 • 05:05 Комментировать

Египетский нападающий Мохамед Салах отличился в игре против «Борнмута», «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:1. Таким образом, Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю клуба, забив свой 187-й гол за клуб. Он потеснил не кого-нибудь, а самого Стивена Джеррарда, оставшегося с 186 голами.

Впереди теперь лишь четверо, хотя там Салаху придется набраться терпения - четверым идет Билли Лиделл с 228 голами, третьим Гордон Ходжсон с 241 голом, второй - Роджер Хант, 285 голов, и, наконец, легендарный Ян Раш с 346 голами.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ньюкаслом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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