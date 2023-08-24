Названа сумма отступных по новому контракту Бернарду Силвы в «Манчестер Сити»

Известна сумма отступных, прописанная в новом контракте полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

По информации журналиста Маттео Моретто, заинтересованные в плеймейкере клубы могут выплатить за него 50 миллионов евро, которые прописаны в соглашении португальца, рассчитанного до 2026 года.

Напомним, Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, перейдя из «Монако». На его счету 308 матчей в футболке «горожан», в которых полузащитник забил 55 голов при 59 результативных передачах. В Англии Силва выиграл пять титулов чемпиона, два национальных Кубка, четыре Кубка лиги, а также Лигу чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 80 миллионов евро.