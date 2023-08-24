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Переход Канселу в «Барселону» затягивается

24 Августа 2023 • 02:42 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу пока не переходит в «Барселону».

Согласно прежним отчётам различных ресурсов, каталонский клуб намеревался завершить сделку по аренде португальца до конца текущей недели. Судя по всему, план не будет реализован: как утверждает инсайдер Маттео Моретто, 29-летний игрок отложил прохождение медосмотра для перехода в «Барселону» – он не прибудет в пятницу, как предполагалось раньше. Предполагается, что трансфер закроют в начале следующей недели.

Напомним, что «Барселона» сможет выкупить Жоау Канселу в будущем – такую возможность предусматривает арендный договор с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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