Переход Канселу в «Барселону» затягивается

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу пока не переходит в «Барселону».

Согласно прежним отчётам различных ресурсов, каталонский клуб намеревался завершить сделку по аренде португальца до конца текущей недели. Судя по всему, план не будет реализован: как утверждает инсайдер Маттео Моретто, 29-летний игрок отложил прохождение медосмотра для перехода в «Барселону» – он не прибудет в пятницу, как предполагалось раньше. Предполагается, что трансфер закроют в начале следующей недели.

Напомним, что «Барселона» сможет выкупить Жоау Канселу в будущем – такую возможность предусматривает арендный договор с «Манчестер Сити».