«Аль-Иттихад» продолжает попытки переманить в свои ряды звезду «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Если верить недавним слухам, саудовский клуб готов предложить «красным» более 90 млн евро за египетского футболиста. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «Аль-Иттихад» уже начал переговоры с «Ливерпулем», а для самого форварда готов трёхлетний контракт с зарплатой в 80 млн евро в год.

Мохамед Салах отметился 187 забитыми голами и 80 результативными передачами в 307 матчах за мерсисайдцев с момента прихода в команду в 2017 году. Действующий договор 31-летнего игрока истекает в 2025 году.