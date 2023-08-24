Футболист лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои может присоединиться к другому клубу Английской премьер-лиги.

По информации TEAMtalk, «Ноттингем Форест» становится фаворитом на подписание нападающего «синих», опережая в гонке за вингера «Фулхэм» и «Эвертон». Условия возможной сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что руководство «Челси» готово отпустить своего воспитанника за восемь миллионов евро.

Напомним, что прошлый сезон Хадсон-Одои провёл на правах аренды за леверкузенский «Байер», в котором отметился всего одной результативной передачей в 14 матчах Бундеслиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.