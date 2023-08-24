Романо: «Почеттино не собирается возвращать Лукаку в состав «Челси»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном «новом шансе» Ромелу Лукаку в «Челси».

Как сообщили итальянские СМИ, наставник «синих» Маурисио Почеттино рассматривает возможность возвращения бельгийского форварда в состав своей команды. По данным Романо, позиция аргентинского тренера остаётся прежней: он не хочет видеть в «Челси» игроков, не желающих выступать за клуб, и Лукаку, по его мнению, по-прежнему относится к числу таковых.

Ромелу Лукаку хочет продолжить карьеру в «Ювентусе», но туринскому клубу будет трудно удовлетворить требования «Челси». Одним из возможных сценариев назывался обмен 30-летнего футболиста на Душана Влаховича.