Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе близок к переезду в Саудовскую Аравию.

«Канониры» намерены расстаться с ивуарийцем, который не вписывается в планы главного тренера Микеля Артеты. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, Пепе подпишет с неназванным клубом из Саудовской Аравии контракт, рассчитанный до 2027 года. Зарплата 28-летнего игрока составит 15 млн евро в год.

Николя Пепе пополнил ряды «Арсенала» в 2019 году, перебравшись из «Лилля» за 80 млн евро. В сезоне-2022/23 футболист выступал на правах аренду за «Ниццу», в составе которой забил восемь голов и однажды ассистировал в 28 матчах.