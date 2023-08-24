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Названа возможная зарплата Николя Пепе в Саудовской Аравии слухи

24 Августа 2023 • 01:39 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
1 1.23 X 6.10 2 14.00
26.08 17:00

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе близок к переезду в Саудовскую Аравию.

«Канониры» намерены расстаться с ивуарийцем, который не вписывается в планы главного тренера Микеля Артеты. Согласно данным инсайдера Николо Скиры, Пепе подпишет с неназванным клубом из Саудовской Аравии контракт, рассчитанный до 2027 года. Зарплата 28-летнего игрока составит 15 млн евро в год.

Николя Пепе пополнил ряды «Арсенала» в 2019 году, перебравшись из «Лилля» за 80 млн евро. В сезоне-2022/23 футболист выступал на правах аренду за «Ниццу», в составе которой забил восемь голов и однажды ассистировал в 28 матчах.

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Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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