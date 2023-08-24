Почеттино может вернуть Лукаку в состав «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может внести нападающего Ромелу Лукаку в свои планы.

30-летний игрок не намерен продолжать выступления в Лондоне – он хочет перейти в «Ювентус», с которым, по слухам, уже давно достиг устной договорённости. В «Челси» активно работают над продажей бельгийца, но пока безрезультатно. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, наставник «синих» намерен провести новую беседу с Лукаку. Аргентинский специалист обсудит с форвардом его возможное включение в состав команды на текущий сезон.

Ромелу Лукаку перешёл в «Челси» летом 2021 года из «Интера» за 113 млн евро. В минувшей кампании футболист выступал за всё тот же «Интер» на правах аренды.