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Почеттино может вернуть Лукаку в состав «Челси»

24 Августа 2023 • 00:50 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
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25.08 22:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино может внести нападающего Ромелу Лукаку в свои планы.

30-летний игрок не намерен продолжать выступления в Лондоне – он хочет перейти в «Ювентус», с которым, по слухам, уже давно достиг устной договорённости. В «Челси» активно работают над продажей бельгийца, но пока безрезультатно. По сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, наставник «синих» намерен провести новую беседу с Лукаку. Аргентинский специалист обсудит с форвардом его возможное включение в состав команды на текущий сезон.

Ромелу Лукаку перешёл в «Челси» летом 2021 года из «Интера» за 113 млн евро. В минувшей кампании футболист выступал за всё тот же «Интер» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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