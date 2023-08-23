Маунт может пропустить больше месяца из-за травмы

Стало известно, насколько серьёзна травма полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок точно пропустит предстоящую встречу «красных дьяволов» в рамках Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», а также вряд ли сможет сыграть с лондонским «Арсеналом». Как информирует Football Talk, повреждение Маунта может оказаться более серьёзным, чем предполагалось: по последним прогнозам, хавбек будет отсутствовать от четырёх до шести недель.

Напомним, что Мэйсон Маунт перебрался в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» нынешним летом. Стоимость трансфера составила порядка 64 млн евро.