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Маунт может пропустить больше месяца из-за травмы

23 Августа 2023 • 23:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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26.08 17:00

Стало известно, насколько серьёзна травма полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта.

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок точно пропустит предстоящую встречу «красных дьяволов» в рамках Премьер-лиги против «Ноттингем Форест», а также вряд ли сможет сыграть с лондонским «Арсеналом». Как информирует Football Talk, повреждение Маунта может оказаться более серьёзным, чем предполагалось: по последним прогнозам, хавбек будет отсутствовать от четырёх до шести недель.

Напомним, что Мэйсон Маунт перебрался в «Манчестер Юнайтед» из лондонского «Челси» нынешним летом. Стоимость трансфера составила порядка 64 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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