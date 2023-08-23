Травма Маунта может повлиять на трансферные планы «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед», возможно, будет вынужден пересмотреть планы на заключительные дни трансферного окна.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг надеется на подписание ещё одного полузащитника, однако, прежде чем укреплять среднюю линию, клуб рассчитывал расстаться со Скоттом Мактоминаем. По информации Джеймса Дакера, недавняя травма Мэйсона Маунта может осложнить продажу шотландца, поскольку тот понадобится тренеру в ближайших матчах.

Возвращения Маунта в строй, как ожидается, состоится уже после перерыва на матчи сборных.

Интерес к Скотту Мактоминаю проявлял лондонский «Вест Хэм».