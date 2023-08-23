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​Лапорт прошёл обследование для «Аль-Насра»

23 Августа 2023 • 22:24 Комментировать

В самое ближайшее время защитник Эмерик Лапорт станет одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». 29-летний футболист уже успел попрощаться с «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Лапорт в среду прошёл медицинское обследование для своего нового клуба. Оно проходило в Дубае. Теперь футболист отправится в Эр-Рияд.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выступал на протяжении пяти с половиной лет. За это время защитник провёл 180 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023 Аль-Наср Эр-Рияд
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