​Лапорт прошёл обследование для «Аль-Насра»

В самое ближайшее время защитник Эмерик Лапорт станет одноклубником Криштиану Роналду в «Аль-Насре». 29-летний футболист уже успел попрощаться с «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Лапорт в среду прошёл медицинское обследование для своего нового клуба. Оно проходило в Дубае. Теперь футболист отправится в Эр-Рияд.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт выступал на протяжении пяти с половиной лет. За это время защитник провёл 180 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.