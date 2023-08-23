​Кудус близок к трансферу в клуб АПЛ

Нападающий Мохаммед Кудус близок к тому, чтобы сменить «Аякс» на «Вест Хэм». Как сообщает The Athletic, клуб из Лондона почти согласовал трансфер. Ожидается, что предложение «молотобойцев» по 23-летнему Кудусу будет принято.

В предложении речь идёт о сумме в 41,5 миллиона евро. Ещё 3 миллиона евро будут заложены в сделку как бонусы. Кроме того, «Аякс» сохранит за собой 10% от суммы следующего трансфера Кудуса.

Сам Кудус должен подписать с «Вест Хэмом» контракт на пять лет с опцией продления ещё на один сезон.

Добавим, что в двух стартовых турах Премьер-лиги «Вест Хэм» смог набрать четыре зачётных балла.