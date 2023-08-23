​«Манчестер Сити» предложил больше 50 млн евро за игрока «Вулверхэмптона»

«Манчестер Сити» работает над усилением средней линии поля. Пресса уже связывала чемпионов Англии с Матеусом Нунесом из «Вулверхэмптона». Теперь авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает в социальных сетях о том, что «горожане» уже сделали предложение по трансферу этого футболиста. Сумма, включая бонусы, превышает 50 миллионов евро.

Отмечается, что сам 24-летний Нунес уже согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 27 августа, – против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.