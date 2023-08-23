В «РБ Лейпциге» прокомментировали возможный переход Ольмо в «Манчестер Сити»

Директор «РБ Лейпцига» Оливер Минцлафф поделился мнением о слухах относительно вероятного перехода Дани Ольмо в «Манчестер Сити».

Испанский футболист рассматривается «горожанами» в качестве замены Кевину де Брёйне, выбывшему из-за травмы до конца года. Как докладывает журналист Кристиан Фальк, «РБ Лейпциг» категорически против продажи Ольмо в текущее трансферное окно. По словам Минцлаффа, 25-летний атакующий полузащитник продолжит выступления за «красных быков» вне зависимости от того, какой клуб проявит к нему интерес.

В текущем сезоне Дани Ольмо отметился четырьмя голами в двух матчах, включая хет-трик в поединке Суперкубка Германии против «Баварии».