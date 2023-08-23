«Арсенал» готов продать Балогуна в клуб АПЛ только по завышенной цене

Лондонский «Арсенал» не намерен отпускать нападающего Фоларина Балогуна в другой клуб Английской премьер-лиги.

Интерес к 22-летнему футболисту проявляли многочисленные представители чемпионата Англии, включая «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» – все три клуба обращались с запросом по форварду. По информации журналиста Сами Мокбеля, «Арсенал» одобрит продажу Балогуна в другой клуб АПЛ лишь в том случае, если покупатели предложат крайне выгодные условия, гораздо более солидные, чем в случае с претендентами из других чемпионатов.

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Фоларина Балогуна составляет 30 млн евро.