«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с защитником Гонсало Монтиэлем. «Лесники» арендовали 26-летнего футболиста у «Севильи» с правом дальнейшего выкупа.

За «Ноттингем Форест» Монтиэль будет выступать под номером 29.

Отметим, что в конце 2022 года Гонсало Монтиэль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном матче против Франции именно Монтиэль забил победный пенальти в послематчевой серии.

В двух прошедших турах Премьер-лиги «Ноттингем Форест» набрал три очка. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 26 августа, - против «Манчестер Юнайтед» на выезде.