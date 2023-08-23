​Доку подписал контракт с «Манчестер Сити» - клуб выплатит 65 млн евро

Вингер Жереми Доку переходит в «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Саша Тавольери, в среду 21-летний Доку подписал с «горожанами» контракт, который рассчитан на пять лет.

За трансфер Доку «Манчестер Сити» заплатит «Ренну» 65 миллионов евро. Бонусные выплаты в соглашении между клубами не предусмотрены. «Горожане» переведут сумму трансфера несколькими частями.

Отмечается, что в контракте Доку с «Манчестер Сити» нет опции выкупа.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнайтед».