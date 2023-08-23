​Лапорт попрощался с «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт переходит из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср». 29-летний футболист попрощался с английским клубом.

«Это были пять с половиной незабываемых лет. Множество воспоминаний, которые я навсегда сохраню в своём сердце», - так Лапорт подписал в социальных сетях видео, в котором собраны некоторые памятные его моменты за времена выступлений в «Манчестер Сити».

За «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт играл с конца января 2018 года. За это время защитник провёл 180 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и четыре результативных паса на партнёров.