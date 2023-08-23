​Директор «Манчестер Сити» прокомментировал продление контракта с Бернарду Силвой

Футбольный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн высказался после продления трудового соглашения с Бернарду Силвой.

«За время своего пребывания в «Манчестер Сити» Бернарду вёл себя исключительно. Поэтому мы рады, что он продлил контракт. Его качество и технические способности фантастические. За счёт них вкупе с упорным трудом он стал одним из лучших игроков в мире.

Бернарду сыграл очень важную роль в нашем сезоне, по итогам которого мы выиграли требл. Уверены, что он сможет помочь нам завоевать ещё больше трофеев в ближайшие годы», - слова Бегиристайна приводит пресс-служба «горожан».

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнайтед».