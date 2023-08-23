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​Бернарду Силва высказался после продления контракта с «Манчестер Сити»

23 Августа 2023 • 20:20 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

В среду «Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой. Португальский футболист высказался на этот счёт.

«Я провёл шесть невероятных лет в «Манчестер Сити», и я рад продлить время своего пребывания здесь. Выигрыш требла в прошлом сезоне был особенным – здорово быть частью команды, в которой есть такой голод и страсть. Успех заставлять жаждать ещё большего, и этот клуб даёт мне возможность продолжать побеждать.

Мне нравится тренер, партнёры и болельщики. Надеюсь, в ближайшие годы у нас появится ещё больше прекрасных воспоминаний», - сказал Силва, чьи слова приводятся на сайте «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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