Португальский полузащитник Бернарду Силва продлил трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Новый контракт Силвы с английским грандом рассчитан до лета 2026 года.

«Я провел шесть невероятных лет в «Манчестер Сити», и я рад продлить свое пребывание здесь», — приводит слова Силвы пресс-служба «горожан».

Напомним, 29-летний хавбек выступает за клуб с 2017 года. За это время он принял участие в 308 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 55 голов и стал автором 59 результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Силвы составляет 80 миллионов евро.