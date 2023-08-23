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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Бернарду Силвой официально

23 Августа 2023 • 20:17 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Португальский полузащитник Бернарду Силва продлил трудовой договор с «Манчестер Сити». Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Новый контракт Силвы с английским грандом рассчитан до лета 2026 года.

«Я провел шесть невероятных лет в «Манчестер Сити», и я рад продлить свое пребывание здесь», — приводит слова Силвы пресс-служба «горожан».

Напомним, 29-летний хавбек выступает за клуб с 2017 года. За это время он принял участие в 308 матчах за «Манчестер Сити», в которых забил 55 голов и стал автором 59 результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Силвы составляет 80 миллионов евро.

 

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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