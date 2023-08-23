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​Льориса не будет в «Лацио»

23 Августа 2023 • 19:58 Комментировать

Голкипер Уго Льорис не перейдёт в «Лацио». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что 36-летний француз никогда не был близок к переезду в Рим, поскольку он не хочет быть запасным вратарём на закате карьеры.

Напомним, что ещё в июле «Тоттенхэм» объявил о том, что Льорису было позволено искать себе новую команду. Вероятно, опытный вратарь трудоустроится где-то до закрытия летнего трансферного окна.

За «Тоттенхэм» Льорис выступал на протяжении тринадцати сезонов. За это время Уго провёл 447 официальных матчей, в которых пропустил 508 голов.

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Лацио Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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