Форвард «Астон Виллы» проходит медосмотр в «Шеффилд Юнайтед»

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Кэмерон Арчер с огромной вероятностью продолжит карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги – «Шеффилд Юнайтед». На данный момент молодой форвард, как сообщает Football Insider, проходит в стане «клинков» медосмотр.

Арчеру 21 год, его контракт с «вилланами» рассчитан ещё на четыре ближайших сезона. Минувший сезон игрок провёл в клубе Чемпионшипа – «Мидлсбро». За 20 матчей в рамках турнира он оформил 11 забитых голов и отдал шесть ассистов.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в 12 млн евро.