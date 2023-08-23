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Форвард «Астон Виллы» проходит медосмотр в «Шеффилд Юнайтед»

23 Августа 2023 • 19:47 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Кэмерон Арчер с огромной вероятностью продолжит карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги – «Шеффилд Юнайтед». На данный момент молодой форвард, как сообщает Football Insider, проходит в стане «клинков» медосмотр.

Арчеру 21 год, его контракт с «вилланами» рассчитан ещё на четыре ближайших сезона. Минувший сезон игрок провёл в клубе Чемпионшипа – «Мидлсбро». За 20 матчей в рамках турнира он оформил 11 забитых голов и отдал шесть ассистов.

Transfermarkt оценивает молодого игрока в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шеффилд Юнайтед Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023 Камерон Арчер
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ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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