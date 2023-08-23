Руководство «Барселоны» не сможет подписать полузащитника «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, боссы «шпор» отказались отдавать аргентинского хавбека «блаугране» в аренду, а сам каталонский клуб не может позволить себе подобный трансфер. Сообщается, что если наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу не решится на выкуп Клемана Лангле, то переход ло Чельсо в «Барселону» не будет возможен.

Напомним, что Джовани выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, проведя прошлый сезон на правах аренды в «Вильярреале». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника в 14 миллионов евро.