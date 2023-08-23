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Молодой талант «Брайтона» Энсисо травмировал колено

23 Августа 2023 • 19:02 Комментировать
Брайтон
...
Вест Хэм
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26.08 19:30

Молодой полузащитник «Брайтона» Хулио Энсисо на тренировке «чаек» повредил левое колено. О неприятном инциденте сообщает парагвайский журналист Роберто Рохас в своих соцсетях.

Он отмечает, что на данный момент медицинский персонал «Брайтона» оказывает игроку помощь и проводит осмотр пострадавшей части ноги.

Напомним, что Энсисо по итогам прошлого сезона показал один из наибольших приростов стоимости по оценке авторитетного портала Transfermarkt. Игроку всего 19 лет, а его стоимость уже составляет 22 млн евро. Всего в прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал два ассиста в 20 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Хулио Энсисо
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