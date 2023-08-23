Молодой талант «Брайтона» Энсисо травмировал колено

Молодой полузащитник «Брайтона» Хулио Энсисо на тренировке «чаек» повредил левое колено. О неприятном инциденте сообщает парагвайский журналист Роберто Рохас в своих соцсетях.

Он отмечает, что на данный момент медицинский персонал «Брайтона» оказывает игроку помощь и проводит осмотр пострадавшей части ноги.

Напомним, что Энсисо по итогам прошлого сезона показал один из наибольших приростов стоимости по оценке авторитетного портала Transfermarkt. Игроку всего 19 лет, а его стоимость уже составляет 22 млн евро. Всего в прошлом сезоне он забил четыре гола и отдал два ассиста в 20 матчах АПЛ.