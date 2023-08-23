Испанский «Лас-Пальмас» официально взял в аренду 20-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Максимо Перроне. Арендное соглашение без опции выкупа, как и сообщалось ранее, рассчитано на срок одного сезона.

Напомним, Перроне стал игроком «горожан» минувшей зимой. Однако вышел на поле за свой клуб всего лишь дважды. Его трудовое соглашение с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает молодого аргентинца в 10 млн евро.

«Лас-Пальмас» является участником испанской Ла Лиги, после двух прошедших туров нового сезона клуб идёт на 14-м месте в одним баллом в копилке.