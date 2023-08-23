​Десайи: «Кайседо нужно скорректировать мышление после трансфера в «Челси»

Полузащитник Мойсес Кайседо не лучшим образом дебютировал за «Челси». Выйдя на замену в дерби против «Вест Хэма», эквадорец допускал множество ошибок. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «пенсионеров» Марсель Десайи.

«Кайседо не нужно говорить. Ему лучше скорректировать своё мышление, осознав, что теперь он в большом клубе. А в большом клубе к каждому матчу нужно готовиться гораздо лучше. Ему нужно переварить мысль о потраченных на него 100 миллионах фунтов и оставаться преданным своему делу», - сказал Десайи Sky Sports.

Ближайший матч «Челси» проведёт в пятницу, 25 августа – против «Лутон Таун».