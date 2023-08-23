Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Брентфорд» нацелился на одноклубника Кокорина

23 Августа 2023 • 16:58 Комментировать

Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подписать 25-летнего аргентинца хочет «Брентфорд».

Отмечается, что «Брентфорд» предложил за Гонсалеса примерно 42-43 миллиона евро. Самому футболисту английский клуб предлагает солидную зарплату.

Несколько недель назад «Фиорентина» отклоняла первое предложение «Брентфорда» по трансферу Гонсалеса.  

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Брентфорду» удалось набрать четыре очка. Ближайший матч команда проведёт 26 августа – против «Кристал Пэлас».

Напомним, что «Фиорентину» представляет российский форвард Александр Кокорин. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Брентфорд Николас Гонсалес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Лас-Пальмас» объявил об аренде игрока «Манчестер Сити» официально
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Десайи: «Кайседо нужно скорректировать мышление после трансфера в «Челси»
16:58 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» нацелился на одноклубника Кокорина
16:31 · Англия. Премьер-лига
​Саудовский клуб работает над трансфером форварда «Арсенала»
16:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» положил глаз на португальского полузащитника
15:31 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» будет обязана выкупить Канселу при одном условии
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» нашёл усиление с ценником выше 80 млн евро
13:48 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд может перейти в сборную Ямайки
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нравится Бреннан Джонсон, но клуб пока не делал предложений
12:50 · Англия. Премьер-лига
Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»
12:38 · Англия. Премьер-лига
У «Монако» есть устная договорённость по трансферу Балогуна
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на игрока «Арсенала»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд опасается, что не сможет перебраться в Саудовскую Аравию из-за конфликта с Роналду
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» был интересен Беллингем, но игрок выбирал между «Реалом» и «Манчестер Сити»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассчитывает закрыть сделку по Канселу до конца недели
Все новости
Рекомендуем