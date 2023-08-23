​«Брентфорд» нацелился на одноклубника Кокорина

Нападающий «Фиорентины» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, подписать 25-летнего аргентинца хочет «Брентфорд».

Отмечается, что «Брентфорд» предложил за Гонсалеса примерно 42-43 миллиона евро. Самому футболисту английский клуб предлагает солидную зарплату.

Несколько недель назад «Фиорентина» отклоняла первое предложение «Брентфорда» по трансферу Гонсалеса.

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Брентфорду» удалось набрать четыре очка. Ближайший матч команда проведёт 26 августа – против «Кристал Пэлас».

Напомним, что «Фиорентину» представляет российский форвард Александр Кокорин.