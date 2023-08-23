​Саудовский клуб работает над трансфером форварда «Арсенала»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, неназванный саудовский клуб ведёт переговоры с «канонирами» о трансфере ивуарийца.

Ранее 28-летний Пепе отказался от варианта с переходом в турецкий «Бешикташ». Действующий контракт форварда в северном Лондоне рассчитан до конца июня 2024 года.

В своё время – в 2019 году – «Арсенал» заплатил за Пепе 80 миллионов евро. Впрочем, этот трансфер оказался провальным. Прошлый сезон Николя провёл в «Ницце» на правах аренды.