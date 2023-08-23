​«Манчестер Сити» положил глаз на португальского полузащитника

После неудачи с трансфером Лукаса Пакета «Манчестер Сити» переключился на других кандидатов по усилению средней линии поля. Как сообщает на своих страницах The Athletic, чемпионы Англии рассматривают возможность подписания Матеуса Нунеса из «Вулверхэмптона».

За «Вулверхэмптон» Нунес выступает уже год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 45 миллионов евро.

Матеус Нунес провёл 11 матчей за национальную сборную Португалии. В них полузащитник записал на свой счёт один гол.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 27 августа – против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.