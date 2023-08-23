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​«Барселона» будет обязана выкупить Канселу при одном условии

23 Августа 2023 • 15:31 Комментировать

Защитник Жоау Канселу всё ближе к тому, чтобы перебраться из «Манчестер Сити» в «Барселону». Гранд Ла Лиги арендует 29-летнего португальца с правом дальнейшего выкупа. Как сообщает Cadena Ser, опция выкупа Канселу за 25 миллионов евро станет обязательной, если «сине-гранатовые» выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что Канселу должен отправиться в Барселону для завершения трансфера в четверг. Каталонский клуб возьмёт на себя не всю, но большую часть заработной платы португальского защитника.

Добавим, что ближайший матч «Барселона» проведёт 27 августа – против «Вильярреала» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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