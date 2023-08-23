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​«Манчестер Сити» нашёл усиление с ценником выше 80 млн евро

23 Августа 2023 • 15:19 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Манчестер Сити
27.08 16:00

«Манчестер Сити» до закрытия летнего трансферного окна планирует усилить среднюю линию поля. Чемпионы Англии были близки к подписанию Лукаса Пакета из «Вест Хэма», но расследование в отношении игрока из-за возможных нарушений правил по ставкам спутало «горожанам» все карты.

Теперь, если верить Daily Mail, «Манчестер Сити» нацелился на Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». При этом лондонский клуб, как ожидается, потребует за игрока более 70 миллионов фунтов (81,73 млн евро).

25-летний Эберечи Эзе выступает за «Кристал Пэлас» с конца августа 2020 года. В июне он дебютировал за сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2023 Эберечи Эзе
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