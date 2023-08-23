Новый тренер, безумные траты и старые проблемы: почему в «Челси» ничего не меняется

«Челси» начал сезон в Английской премьер-лиге с ничьей и поражения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что не так с «синими».

Команда всё так же невнятна

Конечно, по двум турам делать выводы рано, но пока «Челси» не впечатляет. «Синие» начали сезон с ничьей 1:1 в матче против «Ливерпуля», а потом проиграли «Вест Хэму» 1:3. И вот уже в Англии шутят на грани фола, что в последний раз «Челси» был в верхней половине таблицы Премьер-лиги ещё при жизни королевы.

Казалось, что приход Маурисио Почеттино должен дать положительный импульс команде. Да и очередная закупка новичков завоевала оптимизм болельщиков «синих», но пока «Челси» всё так же играет невнятно. По ходу первых двух матчей лондонцы много владели мячом, но толку от этого не было никакого. Казалось, футболисты не понимают друг друга, что неудивительно, учитывая большое количество новичков. В матче с «Вест Хэмом», например, явно было заметно, как отрезан нападающий Николас Джексон, хотя «Челси» половину второго тайма играл в большинстве. При этом оборона команды играла слишком нечётко, причём речь не столько о конкретных защитниках, сколько о плохом построении.

Летние приобретения

Игрок Откуда Стоимость Мойзес Кайседо «Брайтон» (Англия) 116 млн евро Ромео Лавия «Саутгемптон» (Англия) 62,1 млн евро Кристофер Нкунку «Лейпциг» (Германия) 60 млн евро Аксель Дисаси «Монако» (Франция) 45 млн евро Николас Джексон «Вильярреал» (Испания) 37 млн евро Лесли Угочукву «Ренн» (Франция) 27 млн евро Роберт Санчес «Брайтон» (Англия) 23 млн евро Анжело «Сантос» (Бразилия) 15 млн евро

Одна из причин проблем – травмы

У «Челси» сохраняются огромные кадровые проблемы, вину за которые точно нельзя возложить на Почеттино. Наставник прямо сейчас не может рассчитывать на капитана Риса Джеймса. По ходу прошлого сезона тяжёлую травму получил Уэсли Фофана, и зимой ему на замену был приобретён Бенуа Бадиашиль. Сейчас они оба уже вне игры из-за повреждений. Вдобавок к этому травмирован ещё один центральный защитник – Трэво Чалоба.

До сих пор не восстановился в полной мере Армандо Броя, который пропустил большую часть прошлого сезона. Тяжёлую травму получил новичок команды Кристофер Нкунку. Автор гола в ворота «Вест Хэма» Карни Чуквуэмека также получил повреждение. А ещё у «Челси» «сломался» второй вратарь Маркус Беттинелли, что прибавляет головной боли, учитывая уход Кепы Аррисабалаги.

Огромное количество травм мешает Почеттино выстраивать команду в том виде, в котором он хотел бы. В частности, из-за повреждений Фофана и Бадиашиля «Челси» даже не может попробовать перейти на игру в два центральных защитника. Это слишком большой риск, когда в пару к Акселю Дисаси придётся ставить или совсем молодого Леви Колвилла, или ветерана Тьяго Силву, которому всё отчётливее не хватает скорости.

Нехватка креатива

В продолжение прошлого тезиса, больной темой для Почеттино стала потеря Нкунку. Француз играет чуть в оттяжке, и в «Лейпциге» он не только забивал, но и создавал моменты партнёрам. В прошлом сезоне именно с количеством голов у «Челси» были наибольшие проблемы, ведь лондонцы стали пятнадцатыми по этому показателю в Премьер-лиге.

Тем не менее нельзя сказать, что у «Челси» совсем всё плохо в этом отношении. В матче против «Вест Хэма» лондонцы нанесли 17 ударов и набрали 2,49 ожидаемых гола. У «молотобойцев» этот показатель была равен всего 1,8, что не помешало им забить трижды.

И всё же пока заметно, что лондонцам нужен футболист, который в финальной трети будет делать тот самый последний пас. Кроме того, остаются вопросы по Джексону: насколько он готов показывать реализацию, необходимую для успеха в Премьер-лиге. «Челси», по данным СМИ, прекратил переговоры по трансферу Душана Влаховича. Тем интереснее, что «синие» будут делать в последние дни окна.

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Пока рано паниковать

Хотя «Челси» пока и выглядит не слишком здорово, не стоит говорить, что это уже приговор. По сравнению с прошлым сезоном, у лондонцев есть прогресс в игре, который должен повлечь улучшение результатов. Правда, говорить, что нынешний «Челси» сможет побороться даже за место в четвёрке, рано. Лондонцам отчаянно не хватает баланса, что признаёт и сам Почеттино. Главный вопрос заключается в том, найдёт ли он его с учётом всех обстоятельств.

Роман Андреев