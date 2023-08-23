Гринвуд может перейти в сборную Ямайки

Мэйсон Гринвуд покидает «Манчестер Юнайтед» после скандальной истории с обвинениями в изнасиловании и нападении. Обвинения были сняты в начале года, но из-за негативного шлейфа в клубе решили расставаться с игроком. Очевидно, что теперь перед Гринвудом закрыта дверь в сборную Англии. В сложившейся ситуации переманить игрока в свои ряды рассчитывает сборная Ямайки. Об этом рассказывает Daily Mail.

Гринвуд уже сыграл один матч за сборную Англии в 2020 году, но правила позволяют ему сменить спортивное гражданство, отмечает источник.

Стоит сказать, что несколько лет назад сборная Ямайки уже проявляла интерес к Гринвуду, но тогда он выбрал Англию.