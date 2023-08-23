«Челси» нравится Бреннан Джонсон, но клуб пока не делал предложений

«Ноттингем Форест» пока не получал предложений от лондонского «Челси» по трансферу полузащитника Бреннана Джонсона, который также способен сыграть на фланге и острие атаки.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» нравится Джонсон, но клуб пока не намерен делать предложений. «Пенсионеры» в данный момент изучают другие варианты для усиления атаки. Среди кандидатов рассматриваются Брэдли Баркола из «Лиона» и Мохаммед Кудус из амстердамского «Аякса».

Напомним, «Челси» потерял до декабря своего основного нападающего Кристофера Нкунку, а также Карни Чуквуэмеку, который в этом сезоне действует на позиции «десятки».