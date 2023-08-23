Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»

23 Августа 2023 • 12:50 Комментировать

Футболистка сборной России и лондонского «Челси» Алсу Абдуллина продолжит карьеру в чемпионате Франции. Она трудоустроилась в столичном «Париже», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что Абдуллина уйдет в аренду из-за недостатка игровой практики в лондонском коллективе.

Алсу выступает за «Челси» с 2021 года. Вместе с лондонской командой россиянка дважды становилась чемпионской Англии и один раз выигрывала кубок страны. До переезда в Европу Абдуллина защищала цвета женской команды московского «Локомотива». С этим клубом она становилась чемпионкой России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Алсу Абдуллина трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
13:48 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд может перейти в сборную Ямайки
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нравится Бреннан Джонсон, но клуб пока не делал предложений
12:50 · Англия. Премьер-лига
Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»
12:38 · Англия. Премьер-лига
У «Монако» есть устная договорённость по трансферу Балогуна
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Реал» нацелился на игрока «Арсенала»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд опасается, что не сможет перебраться в Саудовскую Аравию из-за конфликта с Роналду
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» был интересен Беллингем, но игрок выбирал между «Реалом» и «Манчестер Сити»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассчитывает закрыть сделку по Канселу до конца недели
10:39 · Англия. Премьер-лига
Тодибо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что Магуайр остаётся
10:33 · Англия. Премьер-лига
Доку проходит медосмотр в «Манчестер Сити»
10:02 · Россия. Премьер-лига
Агент Гбамена не стал исключать возможное возвращение бывшего игрока ЦСКА в РПЛ
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Реал» следующим летом может купить Риса Джеймса
08:59 · Англия. Премьер-лига
Известно, кто станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед» 1
08:38 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» объявил о переходе Рэмси официально
07:30 · Англия. Премьер-лига
Саттон: «Гринвуд вряд ли сможет остаться в Англии»
Все новости
Рекомендуем