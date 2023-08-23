Россиянка Абдуллина перешла из «Челси» в «Париж»

Футболистка сборной России и лондонского «Челси» Алсу Абдуллина продолжит карьеру в чемпионате Франции. Она трудоустроилась в столичном «Париже», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Ранее в прессе сообщалось, что Абдуллина уйдет в аренду из-за недостатка игровой практики в лондонском коллективе.

Алсу выступает за «Челси» с 2021 года. Вместе с лондонской командой россиянка дважды становилась чемпионской Англии и один раз выигрывала кубок страны. До переезда в Европу Абдуллина защищала цвета женской команды московского «Локомотива». С этим клубом она становилась чемпионкой России.