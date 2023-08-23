У «Монако» есть устная договорённость по трансферу Балогуна

Французский «Монако» устно договорился с лондонским «Арсеналом» по трансферу нападающего Фоларина Балогуна. По информации от Sky Sports, «монегаски» ещё не делали официального предложения по трансферу американца.

Источник сообщает, что клубам ещё предстоит согласовать между собой структуру выплат. Балогуна ранее связывали с переходом в лондонский «Челси», но команда Маурисио Почеттино не намерена выкладывать за форварда 58 миллионов евро.

Фоларин провёл прошлый сезон на правах аренды в составе «Реймса», где под руководством молодого специалиста Уила Стила забил 21 гол в чемпионате Франции.