«Реал» нацелился на игрока «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс имеет вариант трудоустройства в одном из топ-клубов испанского чемпионата. Речь идет о мадридском «Реале».

По сообщениям журналистов Todofichajes, «королевский» клуб рассматривает игрока «канониров» в качестве замены травмированному Эдеру Милитао. Бразилец выбыл на длительный срок из-за повреждения.

В свою очередь «Арсенал» не планирует расставаться с Габриэлем в текущее трансферное окно. Трудовое соглашение защитника с вице-чемпионом АПЛ рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Магальянс сыграл 38 матчей в чемпионате Англии и забил три мяча.