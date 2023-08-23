Гринвуд опасается, что не сможет перебраться в Саудовскую Аравию из-за конфликта с Роналду

Нападающий Мэйсон Гринвуд опасается, что вариант с переездом в Саудовскую Аравию для него исключён. По информации от Mail Sport, причиной таких опасений является давний конфликт с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который ныне выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

Ранее Гринвуд заявил, что считает карьеру португальца мёртвой. Мэйсон опасается, что Криштиану затаил на него обиду и может заблокировать трансфер в Саудовскую Аравию.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» ранее разорвал контракт с Гринвудом. Футболист сейчас находится в статусе свободного агента.