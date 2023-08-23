«Челси» был интересен Беллингем, но игрок выбирал между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем этим летом мог оказаться в лондонском «Челси». По информации от The Athletic, «пенсионеры» проявляли серьёзный интерес к молодому англичанину, который в прошлом сезоне выступал за дортмундскую «Боруссию».

Отмечается, что переговоры между «Челси» и Беллингемом так и не дошли до продвинутой стадии. Под конец трансферной саги полузащитник выбирал между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

В первых двух турах чемпионата Испании 20-летний Беллингем отметился тремя голами и одной результативной передачей за команду Карло Анчелотти.