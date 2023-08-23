«Барселона» рассчитывает закрыть сделку по Канселу до конца недели

Каталонская «Барселона» в ближайшее время намерена закрыть сделку по аренде защитника Жоау Канселу. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «сине-гранатовые» рассчитывают уладить все вопросы до конца недели.

«Барселона» арендует Канселу с правом выкупа. Опция будет включать в себя сумму в размере 30 миллионов евро. Португалец не входит в планы «Манчестер Сити», поэтому руководство согласилось на такую сделку.

У «Барселоны» были другие варианты для усиления правого фланга обороны, но главный тренер Хави Эрнандес настоял именно на 29-летнем Канселу, который изначально был открыт к переходу.