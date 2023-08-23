Тодибо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что Магуайр остаётся

«Манчестер Юнайтед» очень близок к трансферу центрального защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо. Как сообщает французское издание L’Equipe, 23-летний футболист с большой долей вероятности присоединится к «красным дьяволам».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не будет покупать нового центрального защитника, если не продаст Гарри Магуайра. Тем не менее, источник утверждает, что Тодибо перейдёт в команду Эрика тен Хага вне зависимости от будущего англичанина.

Напомним, Жал-Клер в своё время выступал за каталонскую «Барселону», но из-за нехватки игровой практики покинул команду.