Доку проходит медосмотр в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ренна» Жереми Доку в данный момент проходит медосмотр на тренировочной базе «Манчестер Сити». По информации от инсайдера Фабрицио Романо, если всё пройдёт гладко, в скором времени стороны должны официально объявить о трансфере, сумма которого составит 65 миллионов евро.

Источник отмечает, что стороны уже успели обменяться всеми необходимыми документами. Доку должен заменить в «Манчестер Сити» правого вингера Рияда Мареза, который этим летом отправился в Саудовскую Аравию.

Жереми уже успел отметиться голом в новом розыгрыше чемпионата Франции. К футболисту ранее также присматривался лондонский «Челси».