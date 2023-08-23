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«Реал» следующим летом может купить Риса Джеймса

23 Августа 2023 • 09:34 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
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25.08 22:00

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с приобретением капитана «Челси» Риса Джеймса. Как сообщает инсайдер Родра, «королевский клуб» хочет купить правого защитника «пенсионеров» следующим летом.

По информации от источника, Джеймс очень впечатлил скаутов мадридского «Реала» своими выступлениями в последних сезонах. «Королевский клуб» считает, что приобретение молодого англичанина будет целесообразным следующим летом. К тому моменту основному правому защитнику «Реала» Дани Карвахалю исполнится 32 года.

Напомним, Джеймс в последние два года очень часто страдает от травм. Сейчас Рис восстанавливается после очередного повреждения. Ожидается, что игрок пропустит месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс трансферы футбола - лето 2024
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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