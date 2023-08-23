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Известно, кто станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед»

23 Августа 2023 • 08:59 Комментировать

Стало известно, кто станет новым владельцем «Манчестер Юнайтед». Как информирует британский таблоид The Sun, борьбу за приобретение манкунианского гранда выиграл шейх Джассим.

По сведениям источника, сумма сделки составит шесть миллиардов фунтов. Официальное подписание бумаг запланировано на октябрь текущего года. В споре за покупку «МЮ» он опередил британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

Напомним, что в настоящий момент владельцами манкунианского клуба является семейство Глейзеров. Американцы владеют английским грандом с 2005 года.

Ближайший матч «МЮ» проведет против «Ноттингем Форест» 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед шейх Джассим
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