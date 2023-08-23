20-летний полузащитник Аарон Рэмси, который является воспитанником академии бирмингемской «Астон Виллы», перешел в другой английский коллектив. Игрок подписал контракт с «Бёрнли», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Рэмси - игрок юношеской сборной Англии. Прошлый сезон хавбек провел в аренде за клубы «Норвич» и «Мидлсбро» в Чемпионшипе. Полузащитник сыграл 31 поединок во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В первом матче нового сезона Премьер-лиги «Бёрнли» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.