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«Бёрнли» объявил о переходе Рэмси официально

23 Августа 2023 • 08:38 Комментировать

20-летний полузащитник Аарон Рэмси, который является воспитанником академии бирмингемской «Астон Виллы», перешел в другой английский коллектив. Игрок подписал контракт с «Бёрнли», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Рэмси - игрок юношеской сборной Англии. Прошлый сезон хавбек провел в аренде за клубы «Норвич» и «Мидлсбро» в Чемпионшипе. Полузащитник сыграл 31 поединок во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В первом матче нового сезона Премьер-лиги «Бёрнли» на своем поле крупно уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

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Бёрнли трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Аарон Рэмси
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