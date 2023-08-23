Саттон: «Гринвуд вряд ли сможет остаться в Англии»

Известный в прошлом английский нападающий Крис Саттон поделился мнением о будущем форварда Мэйсона Гринвуда, покинувшего «Манчестер Юнайтед».

«От «МЮ» ждали решения по Гринвуду, и клуб на днях принял его. Это был единственный разумный выбор. Не думаю, что Мэйсон сможет продолжить карьеру в Англии. Ему придется отправиться за границу, чтобы реанимировать свою карьеру», - передает слова Саттона таблоид Daily Mail.

Гринвуд являлся футболистом «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В прошлом сезоне он не выступал за команду из-за скандала с домашним насилием. Позже игрок был оправдан.