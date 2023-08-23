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«Манчестер Юнайтед» принял решение по Варану

23 Августа 2023 • 07:24 Комментировать

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан не намерен покидать «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отметил, что 30-летний футболист не хочет вступать в переговоры с другими клубами. Он уже отказался от предложений из чемпионата Саудовской Аравии. В свою очередь «красные дьяволы» также не заинтересованы в расставании с игроком.

Рафаэль перешел в «Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2021 года. Центральный защитник заключил с клубом долгосрочный контракт до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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